Корпорация Nestle объявила о планах сократить 16 тысяч сотрудников по всему миру к 2027 году. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

По словам представителей Nestle, решение связано с необходимостью ускорить адаптацию компании к изменяющимся условиям рынка. «Мир вокруг меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Филипп Навратил подчеркнул, что речь идёт о «сложных, но необходимых» мерах. По его словам, сокращение численности персонала позволит сэкономить около 1 млрд швейцарских франков (около $1,2 млрд).

Из общего числа увольнений 12 тысяч затронут специалистов по работе с клиентами, а ещё 4 тысячи — сотрудников производственных и логистических подразделений.