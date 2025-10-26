На торговых консультациях в Малайзии Китай и США достигли предварительного соглашения, сообщил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган. Он отметил, что обе стороны конструктивно обсудили ключевые вопросы и изучили пути взаимного урегулирования интересов, при этом Китай не отступал от своей позиции.

«Американская сторона выразила твёрдую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов. После более чем суток напряжённых переговоров обе стороны конструктивно изучили возможные решения и достигли предварительного консенсуса», — сказал Ли Чэнган.

В ходе консультаций обсуждались темы экспортного контроля, приостановки повышения тарифов, проблема контрабанды фентанила в США, сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и вопросы портовых сборов. Следующим шагом станет внутренняя процедура утверждения соглашения каждой из сторон.