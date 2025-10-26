Европейский союз остаётся одним из крупнейших торговых партнёров России, несмотря на значительное ухудшение политических отношений между блоком и Москвой. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, общий объем торговли России с ЕС в 2024 году составил около 67,5 миллиарда евро, что позволило ЕС занять третье место среди экономических партнёров страны.

Наиболее крупными торговыми партнёрами России остаются Китай ($244,8 млрд) и Индия, отмечает Bild.

Несмотря на давление Запада и риск вторичных санкций, с начала войны активнее торговать с Россией стали Израиль, Армения, Узбекистан, Египет и Бразилия.