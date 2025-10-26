Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на товары из Канады еще на 10%. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Из-за серьезного искажения фактов и враждебных действий с их стороны я повышаю тарифы в отношении Канады на 10% сверх действующих», — написал Трамп.

По словам главы Белого дома, канадские власти заказали показ в США рекламного ролика, в котором использовались отрывки из речи 40-го президента Рональда Рейгана. В этом выступлении Рейган критиковал пошлины и защищал принципы свободной торговли.

Трамп подчеркнул, что фрагменты речи и аудио были специально подобраны, чтобы создать у зрителей ложное впечатление, а также добавил, что канадская сторона не запрашивала разрешения на изменение оригинального материала.

«Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады, что Верховный суд США придет ей на помощь по тарифам, которые они применяли годами, нанося ущерб Соединенным Штатам», — заявил Дональд Трамп.