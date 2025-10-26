Итальянский энергетический концерн Eni прекратил поставки природного газа в Турцию через газопровод «Голубой поток». Об этом сообщил директор по глобальному портфелю газа и СПГ компании Кристиан Синьоретто.

По его словам, прекращение поставок связано с реализацией стратегии полного выхода из бизнеса, связанного с данным трубопроводом.

«Это бизнес, который мы пытаемся прекратить, в том числе и с точки зрения участия в трубопроводе», — заявил Синьоретто, слова которого приводит ТАСС.

Он также отметил, что расторжение долгосрочного контракта с турецкой государственной компанией Botas стало одной из основных причин сокращения объёмов продаж газа Eni в Европе в текущем году.