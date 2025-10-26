Зангезурский коридор (Маршрут Трампа для международного мира и процветания, TRIPP) повысит пропускную способность Среднего коридора, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в студии телеканала Kanal7 в Анкаре.

По словам министра, которые приводит «Азертадж», помимо работы над железной дорогой Баку–Тбилиси–Карс (БТК), реализуются шаги по задействованию маршрута между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Уралоглу напомнил о начале строительства 224-километровой железной дороги от Карса до границы с НАР, которая будет двухпутевой, в отличие от БТК, что позволит увеличить грузопоток.

Министр также отметил, что в Азербайджане продолжаются работы по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры республики, большая часть которых уже завершена. «Ожидаем также скорого начала работ на армянском участке Зангезурского коридора», — добавил он.