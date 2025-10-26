Новый танк Abrams («Абрамс») на платформе M1E3 окажется значительно легче своего предшественника, сообщает The National Interest (TNI).

По словам редактора медиа Майи Карлин, армия США требует, чтобы новая боевая машина имела меньший вес для более эффективной работы трансмиссии и усовершенствованной системы генерации энергии.

Кроме того, при разработке M1E3 будет уделено особое внимание системе активной защиты, способной противостоять противотанковым управляемым ракетам, беспилотникам, переносным ракетам и гранатам.

Карлин напомнила, что оригинальный «Абрамс» был создан с использованием брони Chobham, обеспечивающей защиту от кумулятивных снарядов. В новой модели конструкция будет переработана, чтобы соответствовать современным требованиям американской армии по мобильности и защите.