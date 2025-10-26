В одном из исправительных учреждений провинции Амасья на севере Турции произошло массовое отравление среди заключённых. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

По данным издания, после приёма пищи шестеро осуждённых пожаловались на недомогание. Пострадавших с признаками отравления сначала доставили в тюремную поликлинику, а затем перевели в районную центральную больницу.

Четверым заключённым оказали необходимую медицинскую помощь и выписали, ещё двое остаются под наблюдением врачей в стационаре.

По факту происшествия начато расследование, причины отравления устанавливаются.