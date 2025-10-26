После введения санкций США против «Лукойла» и «Роснефти» крупнейший индийский покупатель российской нефти — компания Reliance Industries — начала активно закупать сырьё в Ираке, Катаре, Саудовской Аравии и США, сообщает Bloomberg.

По данным трейдеров, речь идёт о нефти сортов Basrah Medium, Al-Shaheen, Khafji и West Texas Intermediate. Поставки ожидаются в декабре 2025 года — январе 2026-го.

В октябре компания приобрела не менее 10 млн баррелей на спотовом рынке, преимущественно ближневосточных сортов. Источники уточняют, что другие индийские НПЗ также ищут альтернативные поставки, включая США и Бразилию.