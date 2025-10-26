Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолёта во время поездки в Азию, прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине. Он подчеркнул, что для заключения мирного соглашения необходимо быть уверенным в его надёжности и выполнении.

В беседе с журналистами Трамп также напомнил о своём посредничестве в достижении договорённости между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув сложность тех переговоров.

«У нас были Азербайджан и Армения. Это было очень тяжело. Путин тогда позвонил мне и сказал: «Боже, это было потрясающе — все пытались добиться этого, но не смогли. А ты сделал это», — рассказал Трамп.