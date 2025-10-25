Президент США Дональд Трамп намерен создать принципиально новый военный флот, который уже в Военно-морских силах США прозвали «золотым». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, новый флот будет включать как крупные боевые корабли с более мощными дальнобойными ракетами, так и небольшие суда, такие как корветы. В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 287 кораблей, включая эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Также разрабатывается новый класс фрегатов.

Трамп выразил недовольство текущим состоянием флота и активно участвует в его модернизации. Он проводит встречи с представителями ВМС, уделяя особое внимание разработке кораблей, оснащённых современными ракетными системами и дальнобойным вооружением.