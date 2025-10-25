Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если будет уверен в возможности достижения сделки об урегулировании конфликта в Украине.

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — отметил президент, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным.

Лидер США при этом выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования в Украине, указав на то, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».