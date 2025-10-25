Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом она сообщила в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

На вопрос о том, может ли она стать первой женщиной-президентом в истории США, Харрис ответила: «Возможно». При этом она уточнила, что ещё не приняла окончательного решения о своих дальнейших политических шагах.

Харрис добавила, что не собирается «прислушиваться к опросам», указывающим на низкие шансы на победу на следующих выборах. Она подчеркнула, что намерена оставаться в политике, поскольку служение обществу у неё «в крови».