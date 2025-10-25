Соединённые Штаты не намерены отказываться от поддержки Тайваня ради заключения торговой сделки с Китаем, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает», — цитирует его агентство Reuters.

Рубио подчеркнул, что позиция Вашингтона в отношении Тайваня остаётся неизменной, несмотря на продолжающиеся экономические и политические контакты с Пекином.