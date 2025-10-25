Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационную установку для очистки нефтяных скважин от парафиновых отложений без применения химических реагентов и остановки добычи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает «Газета.Ru».

Новая технология основана на воздействии ультразвуковых волн, которые разрушают парафиновые пробки и очищают поры горной породы, повышая производительность скважин на 50–70%.

Проблема парафиновых отложений — одна из ключевых в нефтедобыче: при снижении давления и температуры из нефти начинают кристаллизоваться воскообразные вещества, постепенно блокирующие приток сырья. По оценкам специалистов, до 28% российских скважин ежегодно простаивают из-за необходимости очистки.

Ранее применявшиеся методы — химические и термические — требуют остановки оборудования, больших затрат и могут повреждать пласт. Исследователи ПНИПУ предложили принципиально иной подход — акустическую очистку ультразвуком.

«Мы использовали излучатели Ланжевена, которые преобразуют электрические сигналы в механические колебания. Давление на образец соответствовало реальным условиям — около 7 МПа, как на глубине двух километров», — рассказал доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Евгений Рябоконь.

Разработка экологична и не требует химических реагентов. Технологию можно применять без остановки добычи, что существенно снижает потери и продлевает срок эксплуатации месторождений.

По расчетам авторов, внедрение установки позволит повысить эффективность работы скважин на 50–70% и сократить расходы на обслуживание. Разработка уже признана перспективной для промышленного внедрения в нефтегазовой отрасли.