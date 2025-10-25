В армянском медиапространстве вспыхнул крупный скандал, связанный с высшими иерархами Армянской Апостольской церкви. Анонимный телеграм-канал опубликовал видеоматериалы интимного характера, фигурантом которых, как утверждается, является архиепископ Аршак.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс на фоне недавнего заявления премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства заявил, что располагает доказательствами нарушений со стороны духовных лиц, включая высшее руководство Церкви, в частности — несоблюдения церковного устава, который запрещает священнослужителям вступать в сексуальные отношения и иметь детей.

