Глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Мамука Мдинарадзе принял находящегося с официальным визитом в Тбилиси начальника Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-полковника Али Нагиева. Об этом говорится в сообщении СГБ Грузии.

Во время встречи стороны обсудили отношения стратегического партнёрства между Грузией и Азербайджаном, а также будущие инициативы, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Была подчеркнута важность интенсификации обмена информацией и опытом.

Отмечено, что тесное сотрудничество между органами безопасности двух стран вносит вклад в развитие двусторонних отношений, а также в укреплении мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи внимание было акцентировано на текущие процессы и проблемы, происходящие в регионе.

Мамука Мдинарадзе выразил благодарность Али Нагиеву за визит в Грузию и отметил важность этого визита для укрепления сотрудничества между ведомствами двух государств.

Во встрече, прошедшей в здании Службы государственной безопасности Грузии, приняли участие заместители руководителей и главы структурных подразделений органов безопасности двух стран.

После встречи Мамука Мдинарадзе и Али Нагиев возложили венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность Грузии.