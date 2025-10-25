В районе городов Родинское и Покровск на юге Донецкой области продолжаются тяжёлые бои, сообщают украинские источники. Российские войска ведут наступление на центральную часть Родинского и южный частный сектор, который, по данным ВСУ, «слабо укреплён».

По оценкам украинских военных, российские силы частично закрепились в районе городского рынка и ДК «Шахтёр», готовя дальнейшее продвижение через парковую зону и с восточного фланга в направлении школы № 8. Южная часть Родинского может оказаться фактически отрезанной, а линия фронта — пройти через жилые кварталы.

По словам военных, в Покровске и окрестностях находятся не менее 250 российских военных, которые ведут обстрелы и нападают на позиции украинских войск, в частности на операторов БПЛА. Россияне создали несколько точек накопления в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское — Новопавловка — Гнатовка.

Украинские военные сохраняют позиции южнее Покровска, однако связь с ними ограничена. Также сообщается, что логистика города контролируется российскими дронами, а переброска украинских сил возможна только пешком на 10–15 километров. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой.

Отмечается, что ухудшение ситуации в Покровске затрагивает и его город-сателлит — Мирноград, так как логистика украинских военных к нему происходит через Покровск. Украинские военные уже фиксировали на севере Мирнограда россиян, поэтому подразделения ВСУ в Мирнограде рискуют оказаться в окружении.