Основной владелец «Лукойла», миллиардер Вагит Алекперов, потерял за два дня более $1 млрд после падения акций компании на 7,2% на Московской бирже. Капитализация «Лукойла» сократилась на 297 млрд рублей, а вместе с «Роснефтью» суммарные потери крупнейших нефтяных компаний России составили 424 млрд рублей ($5,2 млрд) после введения блокирующих санкций США, сообщает The Moscow Times.

Санкции затрагивают также дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла» и могут усложнить экспортные поставки, что усилит финансовые проблемы нефтяных гигантов и может привести к расширению дисконтов на российскую нефть.