Сотрудники Служба государственной безопасности Грузии задержали в Тбилиси троих граждан Китая, которые, по сведениям спецслужбы, планировали незаконно приобрести около двух килограммов урана с целью дальнейшего вывоза через Россию на родину.

Первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе сообщил, что подозреваемые намеревались заплатить за ядерный материал примерно 400 000 долларов. Операция по их задержанию была проведена совместно департаментами контрразведки и специальных операций СГБ.

Следствие уточняет, что материалы будут использованы в международной преступной схеме. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.