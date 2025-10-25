Россия и США уже добились определенного прогресса по урегулированию украинского конфликта.

Об этом в интервью журналистке Ларе Логан заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона может вести конструктивную работу с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мы ценим их усилия. Нам уже удалось добиться определенного прогресса», — сказал Дмитриев.