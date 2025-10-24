Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выявили факт незаконной вырубки зелёных насаждений в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, на улице Гёюша Гараева.

Как сообщает Государственная служба экологической безопасности, в ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев нанесён ущерб на сумму 7 800 манатов.

Поскольку размер ущерба образует состав преступления, собранные материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы с целью правовой оценки произошедшего.