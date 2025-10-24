Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries, заявил, что будет соблюдать западные санкции против России, но сохранит отношения с нынешними ее поставщиками.

Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что данная компания уже успела заключить долгосрочное соглашение о покупке почти полумиллиона баррелей сырой нефти в сутки у российской компании.

«Как это принято в отрасли, контракты на поставку меняются в зависимости от меняющихся рыночных и нормативных условий. Reliance будет учитывать эти условия, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками», — заявил представитель компании.

По его словам, диверсификация закупок сырой нефти поможет Reliance обойти европейские санкции. При этом он не уточнил, прекратит ли компания закупки этого российского углеводорода для своего нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 1,4 миллиона баррелей в сутки в западном штате Гуджарат.