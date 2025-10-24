Совместное антитеррористическое учение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Саханд-антитеррор-2025» пройдет 4 декабря в Иране.

Об этом сообщил директор региональной антитеррористической структуры организации Уларбек Шаршеев, его слова приводит РИА Новости.

«Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов стран-членов ШОС «Саханд-антитеррор-2025», — сказал он.

По словам Шаршеева, церемония закрытия также ожидается 4 декабря недалеко от иранского Тебриза.

Он добавил, что приглашения и программу направят участникам и наблюдателям учений в ближайшее время.