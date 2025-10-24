24 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, сообщает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Были оглашены показания потерпевших, не явившихся на судебное заседание по уважительной причине и обратившихся в связи с этим в суд.

Председательствующий Зейнал Агаев сообщил, что ряд потерпевших направили в суд заявления, в которых сообщили о том, что не могут явиться в суд и попросили о рассмотрении в ходе судебного заседания их показаний, данных на предварительном следствии.

Возражений против неявки потерпевших на судебное заседание и рассмотрения их показаний на предварительном следствии не было.

Затем обвиняемый Давид Ишханян обратился в суд с просьбой о конфиденциальной встрече со своим адвокатом. Он также заявил, что хочет представить суду видеозапись для приобщения к доказательствам. Он отметил, что видеозапись была сделана после Товузских событий 2020 года. Однако, прежде чем предоставить видеозапись в суд, он попросил создать ему условия для просмотра видео вместе с адвокатом.

Судья заявил, что им будут созданы условия для этого во время перерыва.

Обвиняемый Давид Манукян подал ходатайство и попросил вызвать в суд в качестве свидетеля азербайджанца по имени Князь, родившегося в Армении, проживавшего там, работающего на базе цветных металлов в селе Саят Нова Масисского района (село Ашагы Неджили Зангибасарского района – прим. ред.). Он также заявил, что не помнит фамилии этого человека и других сведений о нем.

Комментируя ходатайство, старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев заявил, что сторона защиты не указала причину вызова этого лица в суд и конкретную цель допроса, а также не предоставила информацию, необходимую для установления и определения его личности. Кроме того, место жительства и фамилия лица, о проведении допроса которого была высказана просьба, неизвестны. В таком случае удовлетворение ходатайства невозможно. Даже если оно будет удовлетворено, исполнение ходатайства невозможно.

Суд провел заседание на месте и вынес решение.

Согласно решению, ходатайство не было удовлетворено в связи с его необоснованностью.

После этого были оглашены показания потерпевших и правопреемников потерпевших, которые по уважительной причине не смогли явиться на судебное заседание и обратились в суд по этому поводу.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Велиева Фикрета Джавад оглу, ночью 25 февраля 1992 года, когда армянские военнослужащие сжигали дома в городе Ходжалы, он направился к своему дому. Увидев, что там никого нет, Ф.Велиев побежал в сторону леса Кетик. Под мостом над рекой Гаргарчай он увидел многих жителей Ходжалы, в том числе свою супругу Велиеву Урузу Ханлар гызы, сестру Сурайю Велиеву и племянника Ахмедова Анара Ислам оглу. Вместе с членами своей семьи и еще 300 жителями Ходжалы он двинулся в сторону леса Кетик. На подходе к лесу армянские военнослужащие открыли огонь по людям, несколько ходжалинцев, имен которых Ф.Велиев не знал, были убиты и ранены. Ходжалинцы всю ночь провели в лесу, поэтому у большинства из них были обморожены ноги, некоторые, имен которых он не знал, замерзли насмерть. В ту ночь его сестра и другие родственники исчезли при неизвестных обстоятельствах, никаких сведений об их судьбе нет.

27 февраля 230 ходжалинцев, которые из-за тумана не сумели найти дорогу в Агдамский район, проходя близ села Дехраз, были расстреляны армянскими солдатами. Здесь погибли Багирова Захра Сары гызы, Тельман, Мехти и еще 4 человека, имен которых Ф.Велиев не помнит, еще 3 человека были ранены. Их взяли в плен и в этом селе держали в постройках, похожих на хлев. Там их пытали. В результате пинка, нанесенного армянским солдатом по взятому в плен ребенку, тот ударился головой о стену. Чтобы защитить ребенка, Ф.Велиев поднял его на руки, в это время солдат сказал по-азербайджански: «Мы вас всех убьем». Их ограбили, забрали деньги и драгоценности и держали в холодной ферме без еды и воды. Вместе с ними в плен были взяты и другие родственники Ф.Велиева. В тот день армянские военнослужащие отобрали из числа заложников молодых людей – Усубали Гараева, Закира, Алияра и Эльшада Усубовых, Ровшана Гасанова, Вугара Гусейнова, Ульфата Алиева, Тофига Зейналова, Эльшада Гасан оглу, Аладдина Пашаева, Сиявуша Халай оглу, Ровшана Гачай оглу и ходжалинца по имени Шахин – и вывели их на улицу. Послышались выстрелы, а затем шум автомобиля. Эти люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Согласно оглашенным показаниям, потерпевшие Гумбаталиев Руфат Бахтияр оглу, Джавадов Натиг Шахин оглу, Бахшалиев Низами Физули оглу и Набиев Надир Игорь оглу в своих показаниях рассказали о провокации противника на территории Кяльбаджарского района 13 сентября 2022 года. Отмечалось, что тогда в результате вражеского огня получили ранения Р. Гумбаталиев, Н. Джавадов и Н. Бахшалиев, а Н. Набиев получил ранение в результате разрыва мины, заложенной противником. А Эльнур Рустамов, Гадим Халилов и Умид Имамгулиев погибли.

Мустафаев Акиф Мамед оглу, признанный правопреемником потерпевшего Мустафаева Сиясета Акиф оглу, в своих показаниях сообщил, что его сын погиб 27 сентября 2020 года в направлении села Талыш Агдеринского района в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Другой потерпевший — Габибов Рагим Ширмамед оглу отметил, что работал начальником инженерно-геодезического отдела инженерно-изыскательного управления ООО «Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт энергетики». По его словам, 7 декабря 2023 года, при проведении осмотра территории с целью планирования прокладки воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Шуша–Ханкенди», произошел разрыв мины, в результате чего он получил телесные повреждения.

Аббасов Алман Энвер оглу в своих показаниях заявил, что проживает в селе Карабах Физулинского района.

9 октября 2020 года в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении один из снарядов упал вблизи его жилого дома. В результате его дом и находившийся в его пользовании автомобиль пришли в негодность, а сам он, а также Рафиeв Эльчин Мухаммед оглу, Ширинов Эльшан Шахмар оглу, Асланов Яшар Савалан оглу и Ахмедов Таир Тельман оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Гасанзаде Джасарет Гюльага оглу в своих показаниях сообщил, что 19 сентября 2023 года на территории Агдеринского района произошел разрыв противотанковой управляемой ракеты, выпущенной остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В результате разрыва он и находившиеся рядом Акиф Кёроглуев, Гусейн Бабаев и Амин Алескеров получили ранения, а Физули Мамедов погиб.

Балакишиев Этибар Таваккюль оглу в своих показаниях сообщил, что 3 октября 2020 года по Бейлягану были выпущены три ракеты. В результате падения одной из ракет на обочину дороги он получил телесные повреждения.

Потерпевший Ибрагимов Надир Али оглу в своих показаниях сообщил, что 4 октября 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Армении по улице Азиз Алиева в городе Гянджа, его жилой дом был разрушен. В тот момент вместе с ним находились его годовалый внук Эмиль Ибрагимов и супруга Сюхейла Ибрагимова, которые при содействии находившихся поблизости людей были извлечены из-под завалов. В результате происшествия все трое получили телесные повреждения. Потерпевший также отметил, что в районе их проживания не находилось никаких военных объектов.

Другая потерпевшая — Гасанова Лала Акиф гызы в своих показаниях отметила, что 4 октября 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Армении по дому, расположенному на проспекте Наримана Нариманова в городе Гянджа, она и ее дочь Нигяр получили телесные повреждения, а у ее сына Ильяса были переломаны левая рука и пальцы. В результате ракетного обстрела их дом был разрушен.

Правопреемник потерпевшего Теймурова Фарида Физули оглу — Теймуров Физули Аждар оглу в своих показаниях сообщил, что его сын Фарид пропал без вести 7 октября 2020 года на территории села Суговушан, а его тело было обнаружено лишь 2 января 2021 года.

Правопреемник потерпевшего Керимова Эльмира Рагим оглу — Керимов Рагим Хаким оглу в своих показаниях сообщил, что его сын погиб 1 октября 2020 года в направлении Талыш–Суговушан в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении.

Правопреемник потерпевшего Гулиева Эльчина Ровшана оглу – Гулиев Ровшан Балай оглу в своих показаниях сообщил, что его сын погиб 29 сентября 2020 года, правопреемник потерпевшего Джафарова Оруджа Вагифа оглу – Джафаров Вагиф Махмуд оглу дал показания о том, что его сын погиб 1 октября 2020 года, правопреемник потерпевшего Нагиева Балоглана Мудахат оглу – о гибели своего сына 5 октября 2020 года, правопреемник потерпевшего Джафарова Тебриза Ильгар оглу – Джафаров Ильгар Гариб оглу в своих показаниях указал, что его сын погиб 30 октября 2020 года. Все они погибли в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении в направлении села Суговушан.

Судебное заседание продолжилось оглашением других показаний.

Судебный процесс продолжится 27 октября.