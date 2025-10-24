Бывший заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов подтвердил информацию о том, что перенёс инсульт.

«Да, у меня был инсульт. Долгое время я находился в больнице. Сейчас продолжаю лечение дома. Можно сказать, что в этот раз мне удалось вырваться из рук Азраила. Чувствую себя лучше. Желаю здоровья всем, кто переживал за меня», — отметил Шарифов в комментарии местным СМИ.

Напомним, Абид Шарифов занимал должность вице-премьера Азербайджанской Республики с 1995 по 2018 год. Сейчас ему 85 лет.