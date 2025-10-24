Служба безопасности президента США Дональда Трампа оказалась под серьёзным давлением после инцидента 9 сентября, когда протестующие смогли приблизиться к нему в ресторане в столице страны, сообщает Axios.

Когда глава государства садился за стол, группа демонстрантов подскочила к нему на близкое расстояние и выкрикивала лозунги: «Свободу округу Колумбия!», «Свободу Палестине!», «Трамп — Гитлер нашего времени!». Сотрудники Белого дома незамедлительно вмешались и оттеснили протестующих.

По данным издания, сам президент Трамп в частной беседе поблагодарил сотрудников, которые предотвратили дальнейшую эскалацию. Глава аппарата Белого дома Сьюзен Уайлс выразила возмущение случившимся и провела встревоженную беседу с руководством Секретной службы, подчеркнув, что подобных накладок быть не должно. Особую тревогу вызвал факт: рядом с протестующими на столах ресторана находились ножи.

Представитель Секретной службы отметил, что все посетители заведения, включая протестующих, прошли проверку до прибытия президента. Тем не менее, в администрации считают, что данный инцидент наглядно показывает существующую уязвимость системы обеспечения безопасности главы государства.