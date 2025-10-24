Сегодня утром, 24 октября, на железнодорожном вокзале в городе Овруч Житомирской области Украины мужчина взорвал гранату в поезде. По данным полиции области, инцидент случился около 10:50 на перроне во время проверки документов сотрудниками Госпогранслужбы у пассажиров поезда.

Мужчина, находившийся на перроне, достал взрывное устройство, которое сработало. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них сам злоумышленник — 23-летний житель Харькова, а также три женщины 29, 58 и 82 лет — жительницы Коростенского района, в том числе сотрудница пограничной службы.

Ещё 12 человек получили ранения и были госпитализированы. На месте происшествия работают следственные и оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося.