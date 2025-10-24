Армения и Азербайджан заключили мир и сейчас совместно работают над полной нормализацией двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Уже всем известно, что мы установили мир с Азербайджаном. Сейчас обе страны прилагают больше усилий для полной нормализации отношений. Параллельно с действиями правительств, направленными на подписание официальных соглашений и разработку конкретных решений, существует также большая потребность в примирении обществ», — подчеркнул Мирзоян.