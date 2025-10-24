Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries, начал закупать сырье в странах Ближнего Востока и США после введения американских санкций против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних структур, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о нескольких сортах нефти, включая саудовскую Khafji, иракскую Basrah Medium, катарскую Al-Shaheen, а также ограниченные объемы американской нефти West Texas Intermediate. По данным источников, поставки запланированы на декабрь и январь.

В октябре Reliance Industries приобрела на спотовом рынке не менее 10 млн баррелей нефти, причем основная часть закупок пришлась на ближневосточные сорта. Большинство сделок были заключены после введения санкций США против российских компаний.

Другие индийские нефтеперерабатывающие компании также проявляют интерес к спотовым закупкам нефти, особенно из стран Ближнего Востока, США и Бразилии. В этом году Reliance Industries стал крупнейшим импортером российской нефти в Индию, закупая сырье по долгосрочному контракту с «Роснефтью».