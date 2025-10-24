Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Турции совместно с государствами Персидского залива принять участие в восстановлении сектора Газа.

«Восстановление Газы — сложная задача. Вместе с другими странами, прежде всего из Персидского залива, мы надеемся сделать этот шаг», — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из трехдневного турне по региону.

По его словам, израильские атаки значительно разрушили инфраструктуру региона, и теперь требуется проведение масштабных восстановительных работ. «Сначала будут задействованы строительные машины, затем примем меры по восстановлению инфраструктуры. Газа пережила жестокость, которая долгие годы была позором для всего человечества. Мы должны вместе создать для наших братьев и сестер в Газе достойное и благополучное будущее. Турция приложит все усилия для достижения этой цели», — отметил президент.