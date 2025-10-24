Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе сегодняшнего заседания парламента рассказала о состоявшейся в Женеве встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

По словам Гафаровой, это была третья встреча в рамках Межпарламентского Союза. Во время переговоров стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне, и подчеркнули важность проделанной работы для их успешного выполнения.

Напомним, встреча между Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном состоялась 21 октября в Женеве.