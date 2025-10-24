Генеральная прокуратура Стамбула возбудила новое дело о шпионаже в отношении бывшего мэра города Экрема Имамоглу, сообщает телеканал Habertürk.

Под следствие также попали бывший руководитель его предвыборного штаба Неджати Озкан и главный редактор телеканала Tele 1 Мердан Янардаг.

Утром 24 октября в офисе Tele 1 прошли обыски, журналист был задержан. Следственные действия и изъятие улик состоялись и в его доме.

По данным следствия, Имамоглу, Озкан и Янардаг подозреваются в шпионаже в пользу иностранных государств и создании преступной организации с целью обогащения.

В материалах дела содержатся секретные военные документы и фотографии заграничных паспортов.

Имамоглу, который уже находится в тюрьме по делу о коррупции, будет допрошен в рамках нового расследования.