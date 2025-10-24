Президент США Дональд Трамп неожиданно одобрил новый пакет санкций против России. По данным CNN, решение стало следствием разочарования главы Белого дома тем, что позиция российского лидера Владимира Путина по прекращению войны в Украине после саммита на Аляске «существенно не изменилась».

Как рассказал телеканалу высокопоставленный чиновник, на мнение Трампа не повлиял какой-то один эпизод — он «постепенно пришёл к выводу», что Россия не намерена завершать конфликт.

«Трамп месяцами говорил советникам, что однажды решит — пришло время действовать жёстче. Его инстинкты подсказали, что настал момент двигаться в другом направлении с Путиным», — цитирует CNN источник в администрации.

По словам собеседников издания, на решение также повлиял недавний российский удар по детскому саду в Харькове.

Кроме того, Трамп был вдохновлён своим «успехом в Газе», где, по его мнению, жёсткое давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дало результат.

Республиканские сенаторы, включая Линдси Грэма и Джона Тьюна, поддержали санкции, заявив о необходимости «добиться прекращения кровопролития и мирного завершения конфликта».

CNN отмечает, что Трамп впервые упомянул о возможных санкциях против России ещё 22 января — вскоре после инаугурации. Тогда он предупредил, что может «ввести высокий уровень налогов, тарифов и санкций», если Москва не остановит войну.

Останется ли новая линия президента постоянной, пока не ясно, так как с момента возвращения в Белый дом он не раз менял подход к Путину.