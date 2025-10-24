Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что россиянин Ислам Махачев не сможет добиться успеха в полусреднем весе. Об этом сообщает издание Sportskeeda.

«Ислам будет лёгкой добычей в полусреднем весе. У него не будет ни способностей финишера, ни понимания позиции. В лучшем случае он попытается забрать спину», — сказал Макгрегор.

Свои слова боец произнёс на фоне подготовки Махачева к предстоящему поединку против австралийца Джека Маддалены, который владеет поясом UFC в полусреднем дивизионе.

Бой между Махачевым и Маддаленой запланирован на 15 ноября 2025 года и пройдёт в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Напомним, что Джек Маддалена завоевал чемпионский титул 11 июня 2025 года, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом в главном поединке турнира UFC 315.