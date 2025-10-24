Американская корпорация General Atomics представила концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-20 Avenger с лазерным вооружением, сообщает издание TWZ.

Изображение дрона было показано на главном ежегодном съезде Ассоциации армии США (AUSA). Концепт оснащён вращающейся носовой турелью, из которой выходит лазерный луч. Судя по всему, это компьютерная визуализация, возможно созданная на основе реальных снимков.

Специалисты TWZ отмечают, что лазерное оружие позволяет высокоточно поражать различные цели как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Оно обладает неограниченным ресурсом при достаточной мощности и системе охлаждения. Кроме того, такой тип вооружения бесшумен, а луч невидим невооружённым глазом.

На носовой части MQ-20 Avenger также установлена турель с комбинацией электрооптических и инфракрасных камер, лазерных дальномеров и целеуказателей.

Представитель General Atomics Марк Бринкли заявил, что компания действительно обладает технологией для оснащения беспилотников лазерным оружием: «Эта экспозиция призвана продемонстрировать, что мы продолжаем лидировать в исследованиях и разработках как боевых лазерных систем, так и БПЛА».