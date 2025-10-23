Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты вечером вторглись в воздушное пространство его страны.

«Это грубое нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Этот инцидент вновь подтверждает необходимость укрепления европейской системы противовоздушной обороны», — подчеркнул глава государства.

По словам Науседы, Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителей посольства России для вручения официального протеста в связи с «безрассудным и опасным поведением».