Сенатор США Стив Дэйнс заявил, что ранее все американские мирные инициативы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, начиная с президентства Джорджа Буша-старшего, завершились безрезультатно.

Член Комитета Сената США по международным отношениям выступил в Вашингтоне на конференции «США на Южном Кавказе: выявление новых стратегических возможностей».

По словам сенатора, которые приводит «Азертадж», разные администрации США подходили к этому вопросу по-разному — кто-то не выделял достаточно ресурсов, кто-то не считал мир на Кавказе приоритетом. Однако, отметил он, ситуация изменилась, когда администрация Дональда Трампа сделала достижение мира в регионе одним из приоритетов внешней политики.

«И Армения, и Азербайджан в условиях уникального партнерства с США выбрали независимое будущее. Команда Стива Уиткоффа сразу приступила к решению самых сложных вопросов соглашения. Американские переговорщики предложили инновативную концепцию — “Маршрут Трампа” (TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity), который соединит Азербайджан с Нахчываном и создаст новый торговый маршрут. Азербайджан, Армения и другие страны региона получат от этого значительные выгоды», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки вкладывают конкретные средства в региональный мир, который принесет пользу всем странам.

Сенатор отметил, что экономический потенциал, открывшийся благодаря договоренности, достигнутой 8 августа этого года, весьма значителен. «Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией – это дипломатический прорыв, поистине взаимовыгодный пример миротворчества. Армения, Азербайджан и США движутся и работают над достижением более процветающего и безопасного будущего. Баку – один из важнейших мировых экспортеров газа и нефти», – сказал политик.