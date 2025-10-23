Количество автотранспортных средств в Азербайджане превысило 1 миллион 950 тысяч. Из них 45,5%, то есть 885 683 автомобиля, были выпущены более 20 лет назад.

Об этом заявил сотрудник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана Мубариз Агаев на мероприятии, посвящённом теме «Пожарная безопасность на транспорте и при пассажирских перевозках», организованном по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям при участии Агентства наземного транспорта Азербайджана и Главного управления ГДП, передает «АзерТадж».

По словам Агаева, правительство предпринимает шаги по обновлению автопарка страны. Он также отметил, что большинство пожаров происходит в старых, технически изношенных транспортных средствах, непригодных к эксплуатации.