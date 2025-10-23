В польской столице Варшаве состоялись IX заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей, а также азербайджано-польский бизнес-форум. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил сопредседатель Межправкомиссии, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров. С польской стороны комиссию возглавил заместитель министра экономического развития и технологий Михал Барановски.

Выступая на открытии бизнес-форума, Гейдаров отметил, что прочные политические отношения между странами создают основу для дальнейшего экономического взаимодействия. Он подчеркнул перспективность сотрудничества в сферах транспорта, железнодорожной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, туризма, строительства и пищевой промышленности. Министр выразил уверенность, что благоприятная бизнес-среда Азербайджана открывает широкие возможности для польских инвесторов.

Барановски, в свою очередь, отметил поступательное развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что бизнес-форум даст новый импульс сотрудничеству.

В мероприятии, организованном AZPROMO, Торговым представительством Азербайджана по Центральной Европе и Польским агентством по инвестициям и торговле (PAIH), приняли участие более 130 предпринимателей из обеих стран.

После форума прошло IX заседание Межправительственной комиссии. По итогам обсуждений стороны подписали Протокол заседания Межправкомиссии и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Главной ветеринарной инспекцией Польши.