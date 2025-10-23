В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сообщил, что 82 потерпевших обратились в суд с заявлением о невозможности непосредственного участия в судебном процессе и просили исследовать их показания, данные предварительному следствию. Возражений против этого со стороны участников процесса не поступило.

Затем в суде были оглашены показания потерпевших, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на заседании и направили соответствующие обращения.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Азада Кямал оглу Таирова, во время пребывания в армянском плену полицейский по имени Максим ударил его прикладом автомата по лицу, в результате чего у него был выбит зуб. Кроме того, этот же Максим, вставив один патрон в барабан револьвера и прокрутив его, устроил так называемую «русскую рулетку» между пленными. Он поочередно приставил оружие к голове самого А.Таирова и другого пленного – Шахлара Гурбанова и нажал на курок, однако в обоих случаях выстрела не произошло. Когда же он приставил револьвер к голове Таги Байрамова и нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, и тот скончался на месте. По требованию армянских военнослужащих тело убитого Таги Байрамова пленные отнесли к берегу реки и похоронили там.

Потерпевший Талыб Азим оглу Тагиев в своих показаниях сообщил, что 10 апреля 1991 года близ села Хавыслы Джебраильского района армянские военнослужащие остановили автомобиль марки «Жигули», в котором находились он, а также Асадуллаев Губад Джавад оглу и Мамедов Гара Салман оглу, и доставили их в полицейское отделение Гадрута, где подвергли пыткам. В ходе опознания, проведенного в рамках расследования данного инцидента, Т.Тагиев опознал пытавших его лиц – В.Э.Мартиросяна, М.Г.Констандова и П.М.Айрияна.

В оглашенных показаниях потерпевшего Агаева Ильхама Джабир оглу сообщается, что 5 мая 1994 года он был ранен в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении в районе так называемого 3-го Совхоза Тертерского района и взят в плен.

Около месяца он содержался в плену в селе Гарадаглы, после чего его перевезли в Шушинскую тюрьму. Во время нахождения в плену в Гарадаглы его раны не обрабатывались, что привело к ухудшению состояния его здоровья. И.Агаева отправили в детскую больницу города Ханкенди, где содержались другие азербайджанцы, захваченные в плен или взятые в заложники армянскими военнослужащими.

В конце июня 1994 года его вновь перевезли в Шушинскую тюрьму. Потерпевший отметил, что в детской больнице над пленными и заложниками издевался надзиратель по имени Камо. Затем И.Агаева повезли в село Агбулаг Ходжавендского района, где число пленных и заложников составляло примерно 50 человек. В Агбулаге он подвергался тяжким пыткам.

Потерпевший Рагимов Вахид Гароглан оглу показал, что 28 августа 1993 года, во время армянской оккупации села Ханлыг Губадлинского района, он вместе с супругой Фадиной Галиной Геннадьевной был взят в заложники. Их избивали прикладом автомата, кулаками и ногами, один день содержали в водохранилище, после чего перевезли в поселок Гадрут. В течение всего времени содержания в заложниках они неоднократно подвергались жестоким пыткам.

Потерпевший Расим Мамедов в своих показаниях отметил, что осенью 1993 года получил ранение в результате разрыва снаряда рядом с ним, потерял сознание и упал на землю. Очнувшись, он обнаружил, что находится в автомобиле «Нива» и взят в плен. Две-три недели он находился в неизвестном месте, после чего его перевезли на ферму в Горисском районе Армении, где его избивали и подвергали жестоким пыткам. Позже его отправили в город Гюмри, где вместе с ним находились еще примерно 15–20 азербайджанских пленных и заложников, имена которых он не помнит.

Потерпевший Абдуллаев Назим Шакир оглу сообщил, что в 1988–1992 годах работал топографом-инженером в Институте проектирования южных водных ресурсов Азербайджана. 15 ноября 1991 года он был захвачен в плен на территории между Ханкенди и Шушой. Три дня его систематически жестоко избивали, не поили и не кормили, подвергая пыткам.

Согласно показаниям потерпевшего Рагимова Ильхама Аллахверан Аллахверан оглу, во время оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района он и Аваз Мирзоев, Рафиг Мустафаев, Ханкиши Гасанзаде, Фахреддин Бахрамов были ранены, а Асиф Гасанов, Шахмар Ибрагимов, Мусейиб Насибов, Насиб Рустамов, Ясин Рахманов и Хатам Бахрамов погибли.

Ахмедов Нийят Биннат оглу показал, что 18 апреля 1993 года он, его отец Биннат, мать Бусат, сестры Зовгийя, Шаргия, Арзу, соседи Зубейда, Шамама и другие, спасая свои жизни, спрятались в каменной пещере в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, где они жили. В тот же день армянские военнослужащие открыли огонь по пещере. Бусат и Зовгийя, а также родственники Гюльгес, Ахлиман, Чичек, Ягут, Гусейн, Мухаммед, Айгюн, Сурхай и Чингиз погибли от огнестрельных ранений. Самого Нийята и других раненых родственников взяли в заложники. Затем армянский военнослужащий выстрелил в Бинната, ранив его в руку и грудь. Вместе с другими выжившими родственниками Нийята доставили в город Ханкенди. Армянские военнослужащие поместили его и часть раненых родственников в городскую детскую больницу, а остальных – в детский сад. Там армянские врачи не давали ему никаких обезболивающих – наоборот, пытали его, наносили удары на поврежденные глаза и ноги, обматывая их грязными бинтами. В больнице его продержали около 8 месяцев. Потерпевший сказал, что стал свидетелем того, как охранники жестоко пытали раненых азербайджанских пленных.

Потерпевшая Алиева Солмаз Демир гызы в своих показаниях заявила, что 8 мая 1992 года армянские военнослужащие напали на Шушу. В то время она, члены ее семьи и родственники прятались в подвале своего дома. Через день армянские военнослужащие взяли ее и родственников в заложники, избили их прикладом автомата и ногами, посадили в грузовик и отвезли в изолятор в городе Ханкенди. Там, избив мужчин, их разделили, а женщин и детей поместили в одну камеру. Их морили голодом четыре дня, каждый день оскорбляя и угрожая смертью.

Потерпевший Мамедов Гадир Имамгулу оглу, в свою очередь, рассказал, что 20 августа 1993 года он был взят в плен армянскими вооруженными силами в Физулинском районе. После полутора лет содержания в Шушинской тюрьме его доставили в село Агбулаг Ходжавендского района. Спустя двадцать дней он бежал из плена и прибыл в Агджабединский район. В плену он подвергся пыткам.

Жительница Ходжалы Алиева Атраба Ахмед гызы в своих показаниях сообщила, что 25 февраля 1992 года около 23:00 армянские военнослужащие обстреляли город. Она и ее родственники ушли в лес и направились в сторону Агдамского района. По дороге подверглись обстрелу армянскими военнослужащими, в результате чего погибли муж ее сестры Малахат Тапдыг и восьмилетняя дочь. Во время второго обстрела Атраба получила ранение в левую ногу, и они с большим трудом добрались до села Шелли Агдамского района.

Житель города Ходжалы Азизов Ариф Гудрат оглу показал, что 26 февраля 1992 года примерно до 20:00 он и другие азербайджанские жители прятались в подвале в городе Ходжалы, затем ушли в лес в сторону села Нахчыванлы. 27 февраля около 08:00 утра армянские военнослужащие окружили их в селе Нахчыванлы и взяли в заложники.

Житель города Ходжалы Велиев Фикрет Джавад оглу, 1965 года рождения, в своих показаниях заявил, что ночью 25 февраля 1992 года город обстреляли со всех сторон из танков и бронетехники, дома были сожжены. Во время геноцида его брат Физули пропал без вести, а сестра Сурайя Велиева, Эльдар и Рафиль Ахмедовы, Ульфат Алиев остались в лесу, и от них также нет никаких вестей.

На судебном заседании были оглашены показания и других потерпевших.

Судебный процесс продолжится 24 октября.