В Хайдарабаде прошли консультации совместной рабочей группы Армении и Индии по вопросам двустороннего оборонного сотрудничества.

По информации армянских СМИ, в переговорах участвовали начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и секретарь по международному сотрудничеству Минобороны Индии Вишвеш Неги.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности и договорились о проведении следующего заседания в Армении.

По итогам встречи был подписан план оборонного сотрудничества на 2026 год, включающий военно-техническое сотрудничество, совместную подготовку, обмен опытом, а также взаимные визиты должностных лиц и экспертов в сфере обороны.