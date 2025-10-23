С января 2024 года Азербайджан начал поставки природного газа в Сербию, и до настоящего времени было экспортировано около 300 миллионов кубометров газа. Об этом на IX заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в Белграде сообщил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.

Он подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана имеет в Сербии инвестиционный портфель объёмом 72,7 миллиона долларов США. Кроме того, совместная работа компаний SOCAR, EPS и Srbijagas по строительству комбинированной газотурбинной электростанции мощностью 500 мегаватт в городе Ниш выведет энергетическое партнёрство стран на новый уровень.

Министр отметил, что укрепление транспортных и логистических связей является приоритетом для обеих стран. Объявленные в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном транспортные коридоры, а также новые инициативы, такие как «Зелёный энергетический коридор», открывают широкие возможности для сотрудничества и значительные перспективы для региона.