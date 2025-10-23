Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для атак на территорию РФ. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента страны Владимира Зеленского.

Журналистка спросила, есть ли уже разрешение США на применение американского оружия в глубину РФ, как об этом писали СМИ. «Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории России американское оружие. Это важно», – сказал украинский лидер.

Он отметил, что Украина применяла «разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности», но это было только на территории Украины.

«Крым и восток – это Украина, и мы не можем говорить об использовании того или иного оружия не только украинского производства по территории Крыма, как будто это по территории России. Нет, это по территории временно оккупированной», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, у Украины есть «четкое» использование дальнобойного украинского оружия.

«Мы задействуем дальнобойные возможности украинского производства [на расстояние] от 150 км до 3 тыс. км – это наши новейшие возможности и вопрос в том, как иметь дополнительное финансирование [для их производства]», – пояснил президент Украины.

«Каждый день приносит что-то новое — возможно, завтра у нас будут «Томагавки», — добавил он.

