Встреча в Белом доме показала не только возможность достижения прочного мира в долгое время страдающем от конфликтов регионе, но и открыла новые возможности для Соединенных Штатов.

Об этом заявил директор Ближневосточного центра мира и безопасности Института Хадсона Майк Доран на конференции в Вашингтоне «США на Южном Кавказе: выявление новых стратегических возможностей».

По его словам, которые приводит «Азертадж», это создает перспективы переформатирования отношений между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией.

«Администрация Дональда Трампа понимает, что Южный Кавказ больше не является периферией интересов США. Регион становится важным пунктом глобальной геополитики — точкой пересечения интересов всех мировых держав. Азербайджан выделяется как ключевой партнер для США. Для Запада он является воротами к обширным ресурсам региона и стратегическим маршрутам. Баку играет уникальную роль как энергетический узел, транзитный коридор и союзник в сфере безопасности, расположенный между Россией, Турцией и Каспийским бассейном», — подчеркнул эксперт.