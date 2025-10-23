В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год предусмотрены расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в размере 4873 млн манатов, что на 121,2 млн манатов (2,6%) больше, чем в 2025 году, и на 721,8 млн манатов (17,4%) больше, чем в 2024 году.

Доля этих расходов в структуре государственного бюджета составит 11,7%, что на 0,2 процентных пункта выше уровня 2025 года. По сравнению с 2022 годом удельный вес социальных расходов вырос на 0,9 п.п., а в абсолютном выражении увеличился на 1408,6 млн манатов (40,7%).

В рамках бюджета на 2026 год предусмотрено выделение 2750,9 млн манатов на меры по: улучшению возможностей получения доходов населения, повышению благосостояния граждан, сокращению бедности, усилению социальной защиты малообеспеченных семей, финансовой поддержке других социальных программ.

Эта сумма на 150,7 млн манатов (5,8%) превышает аналогичные расходы 2025 года.