В Белграде надеются на проведение первого заседания Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией до конца 2025 года, сообщает Минфин Азербайджана.

Об этом заявил министр культуры Сербии Никола Селакович на IX заседании азербайджано-сербской Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Министр подчеркнул, что двусторонние отношения носят стратегический характер, что закреплено Декларацией о стратегическом партнерстве 2013 года, Совместным планом действий 2018 года и Меморандумом о взаимопонимании по созданию Совета стратегического партнерства 2022 года.

Н. Селакович выразил уверенность, что Азербайджан примет активное участие в выставке «EXPO 2027», которая пройдёт в Белграде с мая по август 2027 года.

