Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 100 базисных пунктов, доведя её до 39,5% годовых. Ставка по кредитам overnight уменьшена до 42,5% с 43,5%, а ставка по депозитам overnight — до 38% с 39%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Турецкий ЦБ продолжает снижать ставки, несмотря на возобновившееся усиление инфляции, однако замедлил темпы снижения. В сентябре ставка уменьшалась на 250 б.п., в июле — на 300 б.п.

После заседания регулятор отметил, что статданные указывают на замедление дезинфляционного процесса, и подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику, пока не будет достигнута ценовая стабильность.

«Мы будем корректировать политику осторожно, оценивая каждый шаг с учетом инфляционной динамики, и готовы ужесточить её, если инфляция продолжит отклоняться от наших прогнозов», — говорится в заявлении Центробанка.