Механизм «ƏDV geri al» (возврат НДС) будет распространяться на услуги, предоставляемые парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами.

Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».