Утверждены новые правила, регулирующие обеспечение лекарственными средствами и механизм компенсации. Кабинет министров утвердил ряд решений по обеспечению населения, находящегося на амбулаторном лечении, лекарствами в рамках обязательного медицинского страхования.

Тем самым внесены изменения в «Правила расчета условной суммы компенсации за лекарственные средства, включенные в позитивный список»: «Критерии и правила включения и исключения международных незапатентованных наименований (действующих веществ) лекарственных средств и медицинских изделий в пакет услуг», «Правила и критерии включения лекарственного средства в позитивный список, а также основания для его исключения», «Типовая форма договора о реализации лекарственных средств в амбулаторных условиях», «Типовая форма и правила заключения договора об увеличении доступности лекарственных средств и разделении финансовых рисков».

В документах определен механизм компенсации стоимости лекарственных средств за счет обязательного медицинского страхования, а также критерии включения и исключения лекарств из Пакета медуслуг.

Надо отметить, что основными критериями для включения препарата в позитивный список являются наличие его в государственном реестре лекарственных средств, подтверждение качества, безопасности и эффективности, регулируемая цена, а также соответствие финансовым возможностям Фонда обязательного медицинского страхования.